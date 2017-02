Cameroun - CAN 2017: Le couple présidentiel recevra les Lions Indomptables le Mercredi 8 Février 2017 Écrit par cameroon infos Les Lions Indomptables, Champions d’Afrique de football présenteront leur trophée au Palais de l’Unité à 12 heures.C'est un communiqué du Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République, arrivé sur le plateau de l’édition du journal de 20 Heures 30 de la Cameroon Radio Television (CRTV) ce lundi 6 février, qui a révélé que les Lions Indomptables seront reçus mercredi 8 février 2017 à 12 heures au Palais de l’Unité. Les Champions de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football vont ainsi présenter leur trophée à Paul Biya et Chantal Biya, le couple présidentiel. Les Lions indomptables de football du Cameroun se sont imposés sur le score de 2 buts à 1, à l'issue de la finale qui les opposait aux pharaons d'Égypte ce 06 février 2017. Ce qui leur concède un cinquième sacre continental après 15 années de conquête. C’était au stade de l'amitié à Libreville, au Gabon. Le sélectionneur belge Hugo Bross, le capitaine Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers, ont hissé pour la 7ème fois le Cameroun en finale et pour la 5ème fois au sacre continental. L’équipe nationale camerounaise de football s’est réconciliée avec son public. Arrivée à Yaoundé lundi 6 février 2017, la délégation camerounaise a été accueillie par une foule en ébullition à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 33214 Total 20807750 Maintenant en ligne : 737 invité(s)