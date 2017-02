L'équipe est championne d, Afrique pour la 5ème fois .Les poulains du Belge Hugo Broos se sont imposés à la finale sur le score de 2 buts à 1, prenant ainsi leur revanche sur les pharaons, après les échecs de 86, et 2008 face à la même sélection. Dans la foulée, christian Bassogog et Moukandjo ont été élus respectivement meilleur joueur du tournoi, et homme du match. Pour une revanche, ça été peut on dire. Le signe Indien a été brisé le 05 février à Libreville. Toujours battus en finale par la même équipe « 1986-2008 », les Lions ont prouvé le contraire dimanche. Face à l'Egypte.L'équipe a su revenir au score alors menée. C'est, est, est Mohamed Abdallah qui ouvre le conteur à la première manche. Les pharaons vont gérer ce score jusqu’a la mi temps. La deuxième partie va sonner le glas coté Lions, la sélection Camerounaise reprendra du poil de la bête au moment ou Teikeu va céder sa place sur blessure.L, entrée de nicolas Nkoulou le défenseur va curieusement tout chambouler.Les Lions marchent sur l, adversaire,font bien circuler la balle. A la 60ème minute, sur un centre du latéral gauche Oyongo ,Nkoulou cloue le vieux gardien de 44 ans Egyptien Essam Elhadary.La partie s,anime ,les Lions poussent, le public s,y met, et comme par récompense la 88ème minute,Aboubakar qui a remplacé Ndip Tambe à la mi temps crucifie le vieux rempart des pharaons. Le contrôle de la balle et la frappe enveloppée sont d, une maitrise parfaite. Les Lions font sauter de joie les 42.000 supporters au stade, y compris le présent Bongo, et d, autres invités prestiges, Infantino, président de la FIFA, et Samuel Etoiles Lions remportent ainsi leur 5ème sacre continental.L, équipe brandi la coupe, et donne rdv aux Camerounais en 2019 au Cameroun, pays hôte. Elu meilleur joueur de la Can,Bassogog empochera la rondelette somme de 75.000.000 FRCFA, selon une source à la Caf. Partager l'article: Partager l'article: