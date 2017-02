Avec les journalistes, le Belge a évoqué sa préparation, le cas des joueurs qui ont refusé de répondre à sa convocation, ses relations avec la presse Camerounaise, mais aussi sa philosophie de jeu, depuis qu’il est à la tète des Lions Indomptables du Cameroun.



La préparation de l'équipe

A la question de savoir si le staff a eu une préparation particulière, ce qui expliquerait la fraicheur physique du groupe, Hugo Broos est formel. « Nous avons eu une très bonne préparation, au Cameroun, et en Guinée Équatoriale. Je dois d'ailleurs dire merci à notre préparateur physique pour ça. Notre forme physique, c'est grâce à lui, et les garçons ont aussi bien récupéré à chaque fois ». Mais, le Belge va plus loin en indiquant que ce n’est pas le seul avantage du groupe. Il y a aussi selon lui, la vie du groupe, l'harmonie, et l, humilité.



Un groupe est il né ?

Hugo Broos est affirmatif, et clair à ce sujet. Cependant, le sélectionneur indique qu’un groupe se construit au jour le jour, et que le devoir de tous coaches, c'est de consolider la vie du groupe à travers les méthodes professionnelles, la discipline, le respect, et l'humilité.



Ce qu’il pense des joueurs qui ont décliné la pré-convocation

Selon le coach, la porte reste ouverte, mais, à deux conditions. « Qu’ils fassent le pas, c, est à dire qu’ils manifestent cette volonté de revenir, et de manière définitive. Il est hors de question que vous veniez, et le lendemain, on vous appel, vous dites non »

Les relations avec la presse Camerounaise. Quel sort réserve t il aux journalistes Camerounais qui l, ont parfois vilipendé ?

Aucun sort a dit le technicien Belge. « Je suis seulement surpris par le fait que les journalistes Camerounais critiquent, jugent, parfois avant les résultats. C'est pas bien, ailleurs, on vous juge après les résultats.C,est comme ça, mais ici,non.J,espère que maintenant, ils me jugeront moins, car pour moi, gagner ou pas la Can , j,ai apporté le résultat. Je ne vais juger personne, je n, en veux à personne, chacun fait son job, mais faisons le tous correctement, c'est tout »



Sur ça philosophie de jeu, le Belge le réitère.



« Le football moderne, c, est avec les joueurs prêts, et qui vont vite. Pour ça, il faut faire les choix en fonction de ce que vous avez.Moi, j, ai fait des choix, et aujourd’hui, tout le monde voit. Cette équipe est jeune, et c, est bien comme ça. Je voulais une équipe jeune, dynamique, performante, et qui a envie de prouver, c, est tout, rien de plus. Chez moi, pas de cadres, non, ça n, existe pas. Voila ma philosophie, Dieu merci, ces garçons ont compris ». Face aux pharaons, le Belge a rdv avec un défis, être le premier sélectionneur Camerounais à battre l'Égypte en finale de Can. S'il le fait, personne ne l'oubliera.

M.Ateba,à Libreville