Cameroun-Égypte sera donc l'affiche dimanche à Libreville de la finale de la CAN 2017 ,la troisième confrontation à cette étape de la compétition, après 1986,et 2008,ou les les lions s,étaient inclinés. Bassogog et Ngadeu ont inscrit les 4 et 5ème but des lions dans cette édition.Comme en 2008,le Ghana s,incline face à un mème adversaire.A deux reprises, les pharaons ont eu le dessus sur les lions .D'abord en 1986, en Égypte, aux tirs aux buts, ensuite en 2008 au Ghana 1 -0. Mais, en phase finale de Can, les deux formations se sont plusieurs fois rencontrées, et les statistiques sont favorables des deux cotés, trois victoires pour chacune, mais, avantage à l'Égypte pour les duels en finale. Les lions qui n, ont jamais battu leur adversaire en finale auront donc fort à faire, les battre dimanche serait une grosse revanche.D, ailleurs, la formation Égyptienne ne remporte pas toujours sa finale comme semble croire la masse. En 1962 face à l'Éthiopie, l'Égypte a perdu aux tirs aux buts, 4-2, offrant ainsi le trophée à l, adversaire. Mais, les septuples champions d,Afrique se sont imposées à 7 autres finales,57,59 , 86,98,2008, et 2010.Les lions qui ont 4 couronnes, affrontent donc les plus couronnés, dans une affiche qui sent la revanche.La sélection du Cameroun a fait un parcours sans fautes,battant au passage tous ces adversaires,à l,exception du match nul contre le Gabon 0-0 en match de poule.Tout comme l,Égypte,5 matches ,5 victoires,et qui joue une finale après sept ans d,absence.Duel aussi des entraineurs ,d,un coté Hector Cooper l,Argentin et sélectionneur des pharaons,et de l,autre,Hugo Broos,le Belge.Les deux coaches entrainent pour leur première fois une sélection Africaine.Le choc de ce dimanche pour cette 31ème édition de Can s,annonce palpitant,entre deux formations capées,en Afrique.