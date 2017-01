Vainqueurs en quarts, les black stars du Ghana affrontent ce jeudi à 20h à Libreville les Lions Indomptables du Cameroun, et un jour plus tot, les septuples champions d'Afrique les pharaons d'Egypte croisent les Etalons du Burkina Faso. A l'exception du Burkina Faso finaliste une fois, les trois autres sélections sont des grands habitués de cette phase, pour avoir à plusieurs reprises gagné cette compétition. Les black stars jouent leur 6 ème demi-finale d, affilée. Depuis 2008, la sélection Ghanéenne a toujours franchi le dernier carré, mais n, a jamais remporté le trophée. Certes vainqueurs à 4 reprises de la Can dans les années 80, les joueurs de l, actuel sélectionneur Grant, ex manager de Chelsea veulent écrire à leur tour leur nom dans l, histoire de cette compétition. La génération à André Ayew,Gyan Assamoa ne souhaite pas quitter la sélection sans la moindre distinction, elle qui a pleuré il y a deux ans en finale contre la Cote Ivoire. Auteur d, une belle affiche en quart contre la RDC, et vainqueur in-extremis 2-1, le Ghana a eu un parcours presque sans fautes dans les matches de poule, juste une défaite contre l, Egypte, 0-1.Mais, pour continuer cette aventure, il va falloir traverser l'obstacle du Cameroun. Même si les Lions Indomptables n,ont pas présenté un visage reluisant depuis le début de cette 31ème édition, la formation du Cameroun s,est tout de même bien battue et a toujours obtenu un résultat positif. D'ailleurs,face au Sénégal, elle a à chaque fois plié, mais jamais elle n,a rompu, et a obtenu sa qualification aux tirs aux buts. Taxée de défensive, l, équipe peut aussi compter sur son jeune gardien de but Fabrice Ondoa, élu homme du match contre les lions de la Teranga. En 2008 au Ghana, les Lions avaient sorti les black stars à cette étape, grace à l, unique but de Alain Nkong. Psychologiquement, les Camerounais partent peut être favoris, et peuvent réécrire l'histoire ce jeudi. L, autre demi finale mettra aux prises les pharaons, 4 victoires dans cette compétition, 0 but encaissé, et considérés comme l'une des meilleurs équipes du tournoi. Les Egyptiens affrontent les Etalons du Burkina Faso, 1er de la poule A, et qui ont écarté les Aigles de Carthage de la Tunisie en quart de finale ,2-0. Partager l'article: Partager l'article: