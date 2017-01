Après sa qualification pour les quarts de finale qui débutent samedi, la sélection Camerounaise a quitté sa première base de Le Méridien hôtel de Libreville le mardi 24 janvier matin pour rejoindre la ville de Franceville, située à plus de 500 km de la capitale Libreville. Hugo Broos et ses joueurs croisent le Sénégal d’Alioum Cissé, resté dans leur base du haut –Oogoué .C, est le 5ème clash entre ces deux grands pays d, Afrique toutes compétitions confondues depuis 2002, et les Lions partent favoris, d,après les statistiques. Depuis 2002, les lions de Teranga n, ont battu qu, une seule fois leur homologue du Cameroun. Après la finale de 2002 remportée par le Cameroun au Mali face au Nigeria, les lions vont encore battre le Sénégal en 2005 en amical, 1-0.Les deux formations se retrouveront à nouveau le 04 juin 2011 à Yaoundé en éliminatoire de la Can 2012,Co-organisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale. Après le score vierge au Cameroun, les Lions seront battus à Dakar suite à ce holdup de Demba Ba, un but inscrit aux ultimes minutes de jeu.C, est d, ailleurs la seule victoire de l, équipe face aux lions indomptables.C, est donc dire que les Camerounais si on s, en tient aux statistiques part dans cette rencontre avec un moral de fer, requinqué par ces faits qui pourraient aider pour le moral des troupes. En quittant l, hotel Le Méridien mardi matin, les joueurs et les encadreurs ne lorgnent qu, un seul objectif, la qualification pour les demis finals. Surtout avec le costaud match livré le 22 contre le Gabon, 0-0, affiche qui a signé la sortie du pays hôte.Lions de la Teranga, super favori cette année.Avec deux victoires et un match nul, le Sénégal a déjà inscrit 6 buts et en a encaissé 2.La Tunisie, le Zimbabwe, en ont eu pour leur compte, seul l, Algérie a pu résister à la 3ème et dernière journée, 2-2.Le jeu et les joueurs Sénégalais attirent, et surtout la personnalité de son sélectionneur local,Alioum Cissé qui pour plusieurs observateurs fait partie des meilleurs entraineurs de cette compétition.Intérrogé,Cheikh Sidyba et El Adj Diouf deux internationaux ne tarissent pas d,éloges pour qualifier cette équipe de meilleur formation du tournoi. Toute fois, les deux ex joueurs reconnaissent que ça va se jouer au milieu du terrain, et c, est par là que tout va s, opérer. Mais, le Sénégal, c,est aussi son attaque prolixe ,6 buts en trois sorties, soit une moyenne de 2 buts par match, contre un Cameroun qui ne marque pas assez, juste 3 buts marqués contre 2 encaissés. Samedi, les deux équipes vont descendre dans l, arène de 20.000 places de Franceville dans un quart de finale très attendu, pour deux formations qui se connaissent bien dans cette compétition. Partager l'article: Partager l'article: