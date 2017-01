Georges Leekens, le sélectionneur des fennecs de l'Algérie a démissionné au lendemain de l'élimination de son équipe en phase finale de Can au Gabon. Le Belge n’ a plus souhaité continuer avec la sélection, pourtant engagée aux éliminatoires de la coupe du monde zone Afrique. Coup dur pour une formation qui devrait reprendre du service juste après la Can, pour préparer la phase éliminatoire au mondial Russie 2018. La meilleure sélection Africaine au récent classement FIFA a été éliminée le 23 janvier en phase finale de Can au Gabon. Les choses ont vite tourné au vinaigre pour le meilleur joueur africain Mahrez, qui n'a que pris deux points en trois sorties, dans une poule B, composée du Sénégal, Zimbabwe, et Tunisie. La défaite enregistrée lors de la deuxième sortie face à la Tunisie a pesé lourd à la fin, car malgré tous les efforts du groupe, l'équipe ne fera pas long feu, juste deux matches nuls, contre le Sénégal, le 23 janvier, et le Zimbabwé à la première journée, 2-2.Scénario incroyable pour une nation très attendue, avec les joueurs qui tutoient les grands championnats Européens, à l,instar de Mahrez, élu meilleur joueur Africain en Angleterre,et ballon d,or Africain. Le sorcier blanc et sélectionneur des fennecs, recruté au lendemain du limogeage du Serbe Rajevac, n'aura fait que quelques rencontres avec le groupe avant de démissionner. Il est donc le premier sélectionneur a jeté le tablier dans cette 31ème édition de la Can au Gabon, d'autres coaches pourraient aussi partir, l'Espagnol Camacho est déjà cité par certains médias locaux. Partager l'article: Partager l'article: