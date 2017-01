Le capitaine des Panthères s’en veut d’avoir manqué l’occasion de but qui aurait donné une autre physionomie au match contre le CamerounIl était en zone mixte tout comme le défenseur camerounais, Ambroise Onyogo. Pierre Obameyang (Capitaine des Panthères) : « Je n’en reviens pas d’avoir raté cette occasion. En tant qu’attaquant, on s’en veut toujours de manquer des occasions comme celle-là. On se dit que tout aurait pu changer à ce moment précis. Mais bon, je suis fier des gars, parce que tout le monde à tout donné dans un contexte où certains viennent vous insulter. On a eu une compétition difficile due à une préparation elle-même difficile et une accumulation des blessures ».Ambroise Oyongo (Défenseur Cameroun) : « Nous avons obtenu cette qualification à l’envie. Ça n’a pas été facile. Contre le Sénégal, ce sera un autre match et nous allons démontrer que le Cameroun est un grand pays de football. Sur un plan personnel, c’est vrai que j’ai eu un début de compétition compliqué, mais il faut savoir que je ne suis qu’à ma 2è CAN, donc je continue d’apprendre ». Partager l'article: Partager l'article: