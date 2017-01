A 24h du clash Gabon vs Cameroun, le président Ali Bongo est venu passer un message à ses joueurs au cours de la séance d, entrainement tenu ce samedi matin au stade de l, Amitié de Libreville. Conscient que l, issue de cette affiche pourrait déteindre ou non à son image, surtout après les dernières élections, le président Gabonais souhaite une victoire ce dimanche à tout prix. Protocole sobre, juste quelques éléments de sa garde rapprochée, le président Ali, grand fan du sport est au stade. Malheureusement, le moment ne pas pas être immortalisé, tous les photographes reporters ont été priés de se mettre bien loin, mais alors très loin. Normal, à quelques heures du duel, on ne sait pas comment la partie Camerounaise interpréterait sa présence, surtout dans la pelouse. Les joueurs Gabonais quand à eux sont bien contents de cette visite inopinée, car elle leur fait du bien. « On a compris que les attentes sont très élevées par rapport au pays. On sait qu’on n’a pas le choix. On devra se munir de toutes nos armes pour gagner. Ce n’est pas une pression, mais je pense que le président a juste tenu à nous rappeler la mission importante qui est la nôtre. Nous sommes conscients que c’est un match à quitte ou double » déclare le gardien Ovono rencontré en conférence de presse d, avant match. Difficile pour le portier Gabonais de nous livrer quelques bribes de mots du président, un exercice que le coach Camacho va s, essayer « Le président nous a donné son soutien, dit-il. Il sait qu’on va entrer dans le terrain et qu’on va tout donner. Le président a demandé aux joueurs de se battre à 100%, de faire le meilleur match possible pour que le Gabon se qualifie. Ses mots sont très importants et très sincères. C’est important et normal de la part d’un président d’un pays ».C, est donc clair que pour cette dernière affiche dans le groupe A ce dimanche, le peuple Gabonais sera derrière son équipe. Toute fois, les Gabonais savent bien qu’ils jouent contre les leaders, avec 4 points, les Lions Indomptables au pis des cas ont besoin juste d, un score de parité pour accéder en quart. Tout le contraire des adversaires, condamnés à faire un résultat positif, un match nul ne compliquerait leur situation, même s, il faudra attendre aussi le score Burkina Faso contre Guinée Bissau. M.Ateba,à Libreville. Partager l'article: Partager l'article: