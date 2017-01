A l'origine de cette mesure, les plaintes émises par certaines autorités Camerounaises au sujet de la vidéo qui circule montrant un Milla en altercation avec le jeune Clinton Njie au lendemain de la victoire du Cameroun face à la Guinée Bissau. Plus d' interviews, entretiens ou autres rdv avec un joueur, dirigeant ou entraineurs au Méridien de Libreville, la base d, une partie de la délégation Camerounaise.Désormais,tout se fera lors des conférences de presse d,avant match simplement . Cette mesure est officielle depuis samedi 21 janvier, tous les journalistes qui se rendent au Méridien de Libreville sont simplement éconduits. « Vous ne pouvez plus entrer ici, les consignes sont claires » nous lancent les vigiles postés au portail de l, hôtel .Nous apprenons après investigations que cela est du fait d, une vidéo que les confrères du site Camfoot ont postée .La vidéo en question montre comment le jeune attaquant de Marseille évite de saluer l, ambassadeur itinérant Albert Roger Milla à l, entrée de l, hôtel au lendemain pourtant de la victoire contre la Guinée Bissau 2-1.Une image qui a fait le tour de la toile et n,a pas plus aux autorités Camerounaise. Instructions et consignes ont été données aux hommes de la sécurité des lieux de filtrer toute entrée, surtout les journalistes venus du Cameroun. Pourtant, cet endroit est depuis le début de la Can le lieu de prédilection des journalistes Camerounais, qui profitent pour travailler, envoyer leurs papiers, faire des entretiens, et autres interviews. Les journalistes ont gratuitement accès au Wifi de l, hôtel, une aubaine pour pallier à cherté de la connexion internet ici à Libreville, avoir un ticket d’une heure coute en moyen 3000 FCFA. Dans le camp des journalistes Camerounais, c, est la déception totale, certains ne pourront plus envoyer leurs éléments dans leur base, à cause de cette décision, les plus nantis le feront peut être au centre média Caf basé au stade de l, Amitié,ou la connexion est gratuite, mais pour y arriver, il faut environs 2000 FCFA de taxi en aller simple, le retour étant assuré par la Caf. http://www.camfoot.com/?page=video&id_document=43376 Michel Ateba,à Libreville Partager l'article: Partager l'article: