Oyem, Libreville, Port Gentil, et Franceville en avion .Les journalistes qui couvent la Can peuvent rallier ces différentes villes via des vols spéciaux affaités par le Cocan et la Caf. Aucun frais à débourser pour tous les hommes et femmes de média qui souhaitent s, y rendre pour une couverture médiatique. Il vous suffit juste de respecter le code d, enregistrement ci-dessous.



Toute demande de réservation doit être envoyée au Département Aérien au plus tard 24heures avant le départ à l'adresse suivante : . Heure limite de transmission des demandes : 22H00.

Indiquer :

- Nom et prénom du passager

- Fonction / Média

- Destination

- Numéro d'accréditation

Date de départ et si possible date de retour

Adresse mail

Mobile 2: 07 72 01 27. Pour la Caf et le Cocan, cette mesure vise à assurer une large couverture de cette compétition, surtout pour les médias en ligne, presse cybernétique, et autre presse écrite qui ont besoin d, informer les lecteurs en temps réel. M.Ateba,à Libreville