Faute de chambres libres dans la ville, les supporteurs marocains dorment à la belle étoile ou sous les tentes du village du Maroc érigé par leur ambassade. Sur le terrain, leur équipe a essuyé un revers contre la RDC à la première journée 0-1. Selon le site marocain Le360.ma, ces derniers n’ont pas pu trouver de chambres d’accueil dans la ville. «Les quelques hôtels qui se trouvent dans la ville d’Oyem affichent tous complets. Et il n’y a pas moyen de trouver un lieu Selon le site marocain Le360.ma, ces derniers n’ont pas pu trouver de chambres d’accueil dans la ville. «Les quelques hôtels qui se trouvent dans la ville d’Oyem affichent tous complets. Et il n’y a pas moyen de trouver un lieu Toutefois, depuis quelques heures, tout est prêt pour accueillir les supporteurs. Sous les tentes, matelas, nattes et «lits» de bois ont été aménagés dans les tentes du village du Maroc. Après le match contre la RDC, les Marocains qui auront tout donné au stade ne devraient pas bouder leur espace d’accueil. Ce qui n’empêche pas de s’interroger sur la qualité de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football dans cette ville, alors que le stade, toujours en travaux, inquiétait déjà le sélectionneur Hervé Renard. Un jour avant le coup d’envoi du match, le Français se plaignait en effet de la qualité de l’aire de jeu. Idem pour son homologue Togolais, et de la RDC, qui ont parlé d, une pelouse en « dents de scie » ,et qui ne favorise pas la circulation du ballon.D,ailleurs pour Claude Marie Leroy sélectionneur des Eperviers du Togo, « c,est la première fois qu’il fait face à une aire de jeu aussi accidentée »,pointant ainsi du doigt et sans ambages les autorités Gabonaises, qui pour lui,n,ont pas assez ouvert les yeux sur la qualité des travaux dans les 4 stades qui abritent les rencontres de la Can,d,autres plaintes similaires se sont déjà faites dans les autres stades. Faute de chambres libres dans la ville, les supporteurs marocains dorment à la belle étoile ou sous les tentes du village du Maroc érigé par leur ambassade. Sur le terrain, leur équipe a essuyé un revers contre la RDC à la première journée 0-1. Selon le site marocain Le360.ma, ces derniers n’ont pas pu trouver de chambres d’accueil dans la ville. «Les quelques hôtels qui se trouvent dans la ville d’Oyem affichent tous complets. Et il n’y a pas moyen de trouver un lieu d’hébergement si ce n’est passer la nuit sous les étoiles», rapporte le site, manquant d’ajouter que la question liée à l’hébergement de ces supporteurs aurait dû préoccuper plus tôt les autorités marocaines. Michel Ateba,à Libreville. Partager l'article: Partager l'article: