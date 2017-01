Avant cette rencontre, la délégation Camerounaise conduite par son ministre des sports Ismaël Bidoung a multiplié les réunions stratégiques. Entourés des responsables de la fécafoot,et des anciens lions ,Albert Roger Milla,Njitap,Bill Tchato,le ministre a demandé aux joueurs de mouiller le maillot, car la nation tout entière est derrière elle. « Vous devez gagner, car vous êtes meilleurs que toutes ces équipes, il est hors de question que vous n, n’alliez pas loin » a lancé le patron des sports lors de l, ultime réunion à l, hotel des joueurs ici à Libreville. Visiblement cet appel a bien marché, car sur le terrain, on a vu une sélection camerounais transformés contre la guinée bissau.Hugo Broos qui aligne un 4-2-4 aura tout de même maille à partir en première période. Les Bissau Guinéens sont plus vifs sur le terrain, d, ailleurs, c, est eux qui ouvrent le score à la 13ème minute de la première période. Le jeune Brito bat deux joueurs camerounais en vitesse, pénètre dans la surface de réparation et fusille le jeune portier Ondoa qui n, a que ces yeux pour pleurer. Fai collins et Mandjeck ne sont pas exemptes de tout reproche, car c, est de leur coté que l, action du but intervient. Les lions comprennent qu’il faut mouiller le maillot, la guinée Bissau est loin d, ètre un enfant de cœur. Sur le terrain, les hommes du coach Candé sont sur tous les duels, renvoient et contre tout.Njie clinton et Aboubacar sont impuissants et manquent à chacune de leurs actions. La première manche intervient sur cet avantage adverse.

Deuxième manche, Hugo Broos fait un coaching gagnant.

Dans les vestiaires, Clinton Njie est informé qu’il va céder sa place à Toko Ekambi .Le joueur de Marseille paye là le prix de sa mauvaise prestation lors de la première période. Hugo Broos veut absolument bousculer la défense adverse, et compte sur un attaquant fin, et adroit. La deuxième mi temps est loin de ressembler à la première, les lions maitrisent désormais leur sujet. La défense camerounaise opère bien, le milieu transmet efficassement, et à l, attaque, Siani, Bassogog, crédité d, un bon match, élu homme du match Total, articule sereinement. A la 61ème minute, Sébastien Siani trouve la faille. Sa frappe enchainée trouve le fond des filets gardés par Jonas Mendes. Sur le banc de touche Camerounais, Alexandre Belinga se lève et fait entendre sa voix, « Aller, allez y, en avant...Sébastien, aller ».Les encouragements du coach adjoint trouve écho favorable à la 79ème minute. Christian Bassogog abat un travail lourd sur le flanc droit, malmène quatre joueurs guinéens et sert magistralement Ngadeu, repositionné au milieu du terrain après les entrées de Nkoulou,et Ndip Tambe.La frappe de Nadeau est imparable ,le deuxième but des lions est imparable .Les supporters des lions exultent de joie, le ministre des sports peut enfin se frotter les doigts, lui qui a prescris la victoire à l,équipe. Ce dimanche, les lions affrontent les Panthères dans un duel fratricide, mais o combien important pour la suite de la compétition. Une défaite Camerounaise contre une victoire Burkinabé dans l, autre match éliminerait les Camerounais.

Michel Ateba,à Libreville