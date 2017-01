On n'a pas fini de pointer malheureusement les forfaits pour diverses raisons dans la tanière des Lions indomptables de football.Après les huit présélectionnés qui ont fait défection, l'équipe nationale du Cameroun jouera demain à Libreville à partir de 20h contre le Burkina Faso sans son buteur Vincent Aboubakar. La rumeur qui s'est répandue sur sa suspension pour cause de cumul de cartons jaunes, a été confirmée par Vincent De Paul Atangana, le Team Press Officier des Lions Indomptables. Ce dernier n'a cependant pas donné plus de précisions. L'autre attaquant de l'équipe du Cameroun, Benjamin Moukandjo, n'est pas certain pour le match de demain contre les Etalons. "Il est blessé. Mais, le staff tient absolument à l'avoir sur le terrain. Tout est donc en train d'être mis en oeuvre pour qu'il soit d'attaque" confie une source au sein de l'encadrement des Lions. Pour le compte de la 21 eme phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun se présentera sur la pelouse du stade de l'Amitié avec des visages plus ou moins connus du public. une bonne partie des 23 sélectionnés de l'entraineur Hugo Broos sont des blancs-becs dans le cadre de la CAN. Partager l'article: Partager l'article: