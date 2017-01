Les modalités de répartition des 16 places supplémentaires devraient être arrêtées lors du prochain congrès de la FIFA, en mai prochain. Le Conseil de la FIFA a voté à l'unanimité de ses 33 membres le passage de 32 à 48 participants pour les prochaines phases finales du Mondial, à partir de 2026. Les 48 participants seront répartis dans 16 groupes de 3 équipes, les 2 premiers de chaque groupe accédant au tour suivant. Avec cet élargissement, «l’Afrique espère avoir 9,5 à 10 places pour la nouvelle formule de la Coupe du monde à 48 équipes à partir de l’édition de 2026», a indiqué mardi le président de la Confédération africaine de football (CAF) Issa Hayatou sur les ondes de RFI. Même sans le passage du nombre de participants de 32 à 48, il était envisagé que le continent bénéficie d’une place supplémentaire, selon le président de la CAF. Avec la formule du Mondial à 32 équipes en vigueur depuis 1998, l’Afrique compte 5 représentants. Voulue et défendue depuis sa nomination par le nouveau président de l'instance, Gianni Infantino, cette réforme vise à augmenter l'exposition du tournoi, à générer des revenus supplémentaires et à offrir plus de places à des zones géographiques sous-représentées dans cette compétition. Créée en 1928 par le Français Jules Rimet, la Coupe du monde de football comptait 13 participants à l'origine, pour sa première édition en 1930. Le nombre de participants est par la suite passé à 16 en 1934, puis à 24 équipes en 1982, avant de se fixer à 32 nations depuis 1998. Partager l'article: Partager l'article: