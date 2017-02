Cameroun: L’armée camerounaise s’ouvre au grand public au Salon Promote 2017 Écrit par cameroon infos L’armée camerounaise au milieu d’autres entreprises qui s’exposent au salon Promote 2017, c’est un fait inhabituel et qui ne passe pas inaperçu. Le quotidien Le Jour dans son édition du 15 février 2017 qui demande ce que fait la grande muette à Promote rapporte que le caractère des militaires que les visiteurs croisent à l’entrée du stand de l’armée diffère de celui des jours ordinaires. «L’entrée est majestueuse. Il faut enjamber quelques marches où vous attendent deux militaires en tenue. Cette fois-là ils sont affables. Ils sourient, vous accueillent avec une hospitalité presque suspecte en temps ordinaire», écrit le quotidien. Une fois à l’intérieur du stand de la grande muette, les visiteurs peuvent visionner les prouesses de l’armée qui sont diffusées en boucle. L’armée offre également à voir ses publications exposées sur une armoire. Parmi lesdites publications, il y a un document qui parle des cinquante années des forces de défense. «Le lecteur y découvre l’historique les grands moments, mais aussi les grandes victoires des soldats camerounais. Le document est bien illustré», note le journal. L’un des visiteurs visiblement sous le charme de ce document, mais qui trouve qu’il y a quand même un bémol déclare que «malheureusement on ne peut pas vous le donner. Vous consultez sur place». L’armée apporte également des éclairages aux personnes désireuses de rejoindre ses rangs. Le visiteur est informé entre autres sur les grades, les procédures d’adhésion. «Nous recevons tout le monde. Mais à l’observation, les jeunes s’intéressent beaucoup à notre travail. Et c’est une bonne chose. Pour ce qui est de l’armée de l’air, ils souhaitent savoir comment on fait pour y parvenir, les différents métiers», explique une dame de la grande muette rencontrée par le quotidien. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 40502 Total 21207541 Maintenant en ligne : 501 invité(s)