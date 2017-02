Dans le cadre de son plan de développement de l’économie numérique, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Poste et Télécommunications, a déjà recensé près de 2700 projets TIC portés par des jeunes, et qui n’attendent plus que des appuis multiformes pour être développés, apprend-on de sources internes à ce département ministériel. Selon nos sources, le recensement de ces projets s’est fait à l’occasion des vidéoconférences nationales organisées l’année dernière et au début de cette année 2016 entre le ministre Minette Libom Li Likeng et des jeunes camerounais passionnés de TIC. «Ils ont tous exprimé le besoin d’un accompagnement approprié par les pouvoirs publics dans la formation, le cadrage des projets et la création d’entreprises numériques viables et durables», a récemment confié Minette Libom Li Likeng, en lançant le concept «Globe-trotter de l’économie numérique» Cette caravane, qui fait office de première réponse aux besoins exprimés par les jeunes porteurs de projets TIC, consiste à sillonner le territoire national avec des équipes d’experts prodiguant divers conseils. Parmi ces structures devant mettre à disposition leurs expertises respectives, l’on retrouve la Camerounaise de facilitation, d’investissement et de service aux entreprises (Cafaise), structure spécialisée dans la finance et le montage des business plans ; la banque camerounaise des Pme, l’Institut africain d’informatique ou encore l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Pour rappel, afin de tirer profit du dynamisme observé ces dernières années dans le numérique, le gouvernement camerounais s’est doté, l’année dernière, d’un plan national de développement de l’économie numérique, qui nécessite une enveloppe globale de 600 milliards de francs Cfa pour son implémentation. Partager l'article: Partager l'article: