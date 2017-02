L’autoroute Yaoundé-Nsimalen ne sera pas livrée au mois de mai 2017 comme initialement prévu. Du fait des retards enregistrés dans la conduite des travaux, notamment à cause des conflits qui ont émaillé la libération des emprises par les riverains, la section dite rase campagne de cet ouvrage, longue de 10 Km, n’est réalisée qu’à 63% jusqu’ici, selon les estimations du ministère du Développement urbain et de l’Habitat. Cette section est construite par l’entreprise chinoise dénommée China Communications Construction Company Ltd, pour un montant de 36,7 milliards de francs Cfa. La section dite urbaine de cette autoroute a quant à elle été attribuée à trois entreprises. Il s’agit de Synohydro (5,8 km), de la China Road and Bridge Corporation (1,9 km) et d’Arab Contractors (2,1km). Longue de 20 km au total, l’autoroute Yaoundé-Nsimalen devra globalement coûter 154 milliards de francs Cfa. Cette infrastructure routière permettra une meilleure desserte de l’aéroport de la capitale camerounaise. Partager l'article: Partager l'article: