Daoussa Deby venait au Cameroun pour suivre les travaux exécutés par son entreprise SNER et par ailleurs procéder à la signature d'une convention avec des entreprises camerounaises spécialisées dans le Btp. Dans son édition du 10 février 2017, le quotidien Le jour rapporte que Daoussa Deby, le frère aîné d'Idriss Deby Itno, le président du Tchad, a été refoulé le 2 février dernier à l'aéroport international de Douala par la police des frontières. Le quotidien rapporte que président directeur général (PDG) de la Société Nationale d'Entretien Routier (SNER) était à bord d'un vol commercial de la compagnie aérienne Air Ivoire. «Selon diverses sources sécuritaires à l'aéroport international de Douala, c'est à peine descendu de l'avion que le frère aîné d'Idriss Deby a été prié de rebrousser chemin par les fonctionnaires de la police des frontières», écrit le quotidien. Contraint de rester dans l'avion, Daoussa Deby est finalement descendu à Paris en France. Après que, souligne le journal, le Commandant de bord de l'avion ait été sommé par les autorités de l'aéroport de Douala de repartir avec son passager qui serait interdit d'entrer au Cameroun avec six autres tchadiens. La mesure, apprend-on du quotidien, a été prise par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD). Le Commissaire de l'aéroport international de Douala, joint au téléphone par le quotidien, a déclaré: «Je ne peux rien vous dire de plus et il s'agit d'un secret professionnel. Je n'ai pas été autorisé par ma hiérarchie à parler avec les journalistes. Rendez-vous à la délégation générale à la Sûreté Nationale. Nous ne savons pas si le monsieur refoulé a des liens familiaux avec le Président de la République du Tchad». Le quotidien écrit aussi que «sous anonymat, un autre responsable en service à la DGSN a confié qu'une liste de sept hauts fonctionnaires, des militaires de nationalité tchadienne, sont interdits de séjour au Cameroun. Parmi ces personnes figurent le frère aîné du Président de la République du Tchad et un de ses fils». Le concerné, joint au téléphone par le quotidien, a confirmé qu'il a été refoulé. «J'étais là-bas pour mes affaires et j'avais un visa d'entrée au Cameroun. Mais hélas, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Je ne souhaite pas en dire plus. C'est une affaire politique», a-t-il dit. D'après celui-ci, il venait au Cameroun pour suivre les travaux exécutés par son entreprise SNER et par ailleurs procéder à la signature d'une convention avec des entreprises camerounaises spécialisées dans le Btp. Il «venait d'être notifié par les responsables du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pour le démarrage des travaux de bitumage de la route Mandjou-Akokan dans la Région de l'Est où son entreprise SNER et une autre entreprise sont chargées d'effectuer les travaux», écrit le quotidien.