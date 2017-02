Elles permettront entre autres de diversifier les zones de ravitaillement en énergie électrique et de réduire les risques permanents de délestages. En tournée en Inde du 30 janvier au 3 février dernier, le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, a conclu avec la banque d’Import-Export Eximbank, un accord de financement d’un montant de 54 milliards FCFA. Selon le trihebdomadaire L’Oeil du Sahel qui relaie cette information dans sa parution du lundi 6 février 2017, ces financements serviront à construire les lignes de transport de l’électricité entre les villes de Nkongsamba dans la Région du Littoral, et de Bafoussam à l’Ouest Cameroun; puis entre Yaoundé (Centre) et Abong-Mbang à l’Est. Le journal indique que grâce à ce prêt, la construction de ces lignes de transport de l’électricité contribuera à améliorer l’offre énergétique dans les Régions concernées. Pour être plus précis, lesdits travaux vont permettre non seulement l’évacuation de l’énergie produite par le barrage de Lom Pangar vers le réseau interconnecté Sud, mais aussi de connecter le réseau interconnecté Sud à celui de l’Est. Ils permettront également de diversifier les zones de ravitaillement en énergie électrique et de réduire les risques permanents de délestage dans les villes de Bafoussam, Bamenda, Abong-Mbang, Bertoua, etc. Il faut rappeler que le projet susmentionné fait partie du vaste programme de mise à niveau des réseaux publics de transport de l’électricité lancé par le Gouvernement à travers la Société nationale de Transport de l’électricité (SONATREL), peut-on lire dans le journal. Des sources bien introduites rapportent également que les financements nécessaires pour la conduite de ce programme avoisinent les 900 milliards FCFA. Pour parvenir à mobiliser tous ces fonds, le MINEPAT a entamé des discussions depuis l’année dernière avec de nombreux bailleurs de fonds. Parmi eux, la Deutsche Bank d’Espagne, la Banque Mondiale, Eximbank China, etc. Partager l'article: Partager l'article: