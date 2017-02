Cameroun - Justice: Accusé de terrorisme par Cavaye Yeguié Djibril, le capitaine Bouba Simala a été remis en liberté Écrit par cameroon infos Désaveu pour le président de l'Assemblée nationale? Convoqué hier mercredi 8 février 2017 au tribunal militaire de Yaoundé pour une énième audience de l’affaire qui l'oppose depuis deux ans à Cavaye Yeguié Djibril, le président de l'Assemblée nationale, le capitaine Bouba Simala est retourné à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé où il est en détention provisoire depuis deux ans, juste pour faire ses valises. Le juge a décidé hier en fin de matinée de le remettre provisoirement en liberté. Cependant, le capitaine de gendarmerie est attendu le 9 mars prochain pour la suite du procès. Il est accusé de terrorisme et de tentative d’enlèvement par son ex-patron, le président de l’Assemblée nationale. Avant son limogeage le 15 juin 2015, Bouba Simala a été pendant très longtemps proche collaborateur de Cavaye Yeguié Djibril. En 2011, il est d'ailleurs promu garde du corps de l’inamovible président de l’Assemblée nationale du Cameroun. Mais, contre toute attente, les relations entre les deux hommes se détériorent profondément au mois de juin 2015. En l’effet, dans un arrêté qu’il a fait publier dans le Quotidien gouvernemental Cameroon Tribune le mardi 16 juin 2015, Cavaye Yeguié Djibril révèle qu’il a limogé la veille son garde du corps parce que ce dernier a commis à son endroit, «des actes de terrorisme, d’incitation au braquage et à l’enlèvement». Le président de la Chambre basse du Parlement camerounais a donc pour ces motifs, décidé de s’éloigner de son homme de main. En plus de remettre le capitaine Bouba Simala à son administration d’origine, qui est le ministère de la Défense, Cavaye Yeguié Djibril avait dans la foulée, demandé à Edgard Alain Mebe Ngo’o, alors ministre de la Défense, de prendre conformément à la loi en vigueur, toutes les dispositions pour que l’accusé réponde de ses actes. Au-delà du simple cadre professionnel, il existe un lien de parenté entre Bouba Simala et Cavaye Yeguie Djibril. Le premier qui est présenté comme le neveu du second a collaboré avec son oncle dans le cadre professionnel pendant 20 ans. Rappel ci-dessous, de la décision qui limogeait le 15 juin 2015, l’officier de gendarmerie alors aide de camp du président de l'Assemblée nationale.



L’intégralité de la décision du PAN Assemblée nationale Le capitaine Bouba Simala remis à son administration d’origine Arrêté présidentiel No 2015/51/60/AP/AN. Le Président de l’Assemblée nationale arrête: Article 1er:

Le Capitaine Bouba Simala, précédemment garde du corps du président de l’Assemblée nationale, est pour compter de la date de la signature du présent arrêté, remis à son administration d’origine. Article 2:

Le ministre de la Défense, compétent pour connaitre des actes de terrorisme, d’incitation au braquage et à l’enlèvement que l’intéressé a bien voulu commettre à l’endroit du président de l’Assemblée nationale, prendra toutes les dispositions conformément à la loi en vigueur. Article 3:

Le présent arrêté présidentiel sera enregistré, puis publié en français et en anglais partout où besoin sera. Fait à Yaoundé, le 15 juin 2015

