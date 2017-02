Le ministre des Postes et télécommunications (Mipostel), Minette Libom Li Likeng, a annoncé le 3 février à Yaoundé que son département ministériel vient commander une étude pour produire des statistiques dans le secteur des télécoms et des technologies de l’information et la communication (TIC). « Les statistiques fiables pourront aider les décideurs à choisir en toute connaissance de cause l’investissement nécessaire et favorable pour le développement du secteur. Cela permettra de suivre dans le temps et dans l’espace l’évolution des progrès accomplis, d’identifier les coûts éventuels de la politique sectorielle », a expliqué le Minpostel.

L’annuaire statistique qui sera produit, toujours selon elle, permettra de renseigner plus de 168 indicateurs. A savoir, les réseaux de téléphonie fixe et mobile, les abonnements larges bandes, les trafics de la téléphonie fixe et mobile, l’internet, la tarification de la téléphonie mobile et fixe locale, la qualité de service, les infrastructures et l’accès aux TIC, les niveaux de sécurisation dans les systèmes d’information, etc.

« De manière concrète, a précisé Mme Libom Li Likeng, vous utilisez un poste radio, ou un téléviseur, vous disposez d’un ordinateur portable, vous avez une connexion internet, vous utilisez un téléphone mobile ou fixe, voilà autant d’informations à fournir aux agents enquêteurs de l’Institut national de la statistiques ».

Les enquêteurs ont bénéficié d’une enveloppe de 200 millions de FCFA pour mener à terme ses investigations et présenter ses résultats pour validation, avant la fin du mois de juin 2017.