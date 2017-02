Nouvelle incursion victorieuse de l’armée camerounaise au Nigéria, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram Écrit par investiraucameroun Les forces de défense camerounaises, sous la bannière de la Force multinationale mixte, et avec le concours de l’armée nigériane, ont conduit du 27 au 28 janvier dernier des opérations de ratissage dans la localité nigériane de Zumbula, a annoncé le ministre de la Communication, Issa Tchiroma. Au cours de cette opération de l’armée camerounaise en terre nigériane, a indiqué M. Tchiroma, 13 terroristes de la secte islamiste Boko Haram ont été neutralisés, de même qu’un important arsenal et des objets de propagande des insurgés ont été confisqués. C’est la 3ème opération d’envergure lancée par l’armée camerounaise sur les positions de Boko Haram en territoire nigérian depuis le début de cette année. Les 2 et 7 janvier derniers, pareilles opérations avaient déjà permis de libérer 150 otages de Boko Haram dans la localité de Ngoshe. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 3588 Total 20670955 Maintenant en ligne : 278 invité(s)