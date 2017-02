Le chantier dont les travaux ont débuté en 2012, va coûter 554 millions FCFA et sera livré en mai prochain. Après plus de quatre ans d’abandon, le chantier du village artisanal de Ngaoundéré dans l’Adamaoua, va reprendre d’ici peu. Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA) a effectué une visite le 26 janvier dernier dans la région de l’Adamaoua. Au cours de cette visite, le ministre a annoncé l’achèvement des travaux de construction du village artisanal de Ngaoundéré pour le mois de mai 2017, peut-on lire dans le trihebdomadaire L’Oeil du Sahel du mercredi 1er février 2017. Avec un montant global de 554 millions de FCFA, cet espace d’exposition sera deux fois plus cher que celui de Garoua, dont le chantier a été engagé presqu’au même moment, en 2012 et qui lui est fonctionnel, depuis longtemps. Pourtant, en procédant à la pose de la première pierre de ce bâtiment en 2010, le secrétaire général du MINPMEESA avait annoncé pour deux ans la fin de construction des travaux, souligne le journal. Malheureusement, sept ans plus tard, le chantier reste inachevé. En effet, construit sur une superficie de trois hectares, les travaux ont été partiellement exécutés par la société Digital Information Technology. Ceux-ci entrent dans leur dernière phase mais s’effectueront sans l’ancien entrepreneur qui demeure injoignable. « Ses numéros de téléphone ne sont plus disponibles », confie Issa, le gardien du site. Pourtant, les centres artisanaux occupent une importante place dans le dispositif de promotion de l’artisanat camerounais mis en place par le MINPMEESA. Ils servent entre autres à sélectionner dans chaque région les œuvres d’art devant être exposées sur la galerie virtuelle récemment lancée par le MINPMEESA. Partager l'article: Partager l'article: