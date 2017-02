Selon les responsables de la Camerounaise des Eaux, après les travaux de maintenance en cours, il y aura un retour à la normale. Depuis plusieurs jours, l’eau potable se fait rare dans de nombreux quartiers de Yaoundé dans la Région du Centre. Le quotidien Mutations édition du 31 janvier 2017 qui relaie aussi cette information raconte la souffrance d’une maman âgée de cinquante ans qui vit au quartier Ekounou au lieu-dit Deux chevaux. «Je préfère venir puiser de l’eau à cette heure, malgré ce soleil, pour éviter l’affluence de l’après-midi. Car les enfants qui envahissent le lieu sont encore à l’école. Il n’y aura donc pas grand monde à la source», déclare la dame qui doit remplir deux bidons de 15 litres qu’elle a en mains. Selon les témoignages des habitants du quartier les coupures d’eau de ce côté sont devenues récurrentes. La situation est pareille au quartier Nsam. Les populations se ruent vers les puits en dépit de la qualité douteuse de l’eau qui en sort. Du côté de la Camerounaise Des Eaux (CDE) on affirme que les travaux programmés à l’usine de production d’Akomnyada sont à l’origine de ces coupures. Felix Zogo Manga le Directeur régional de la CDE interrogé sur le sujet par le quotidien déclare que «les causes d’une perturbation sont nombreuses et variées. Il pourrait s’agir d’un problème d’ordre électrique ou mécanique. La semaine dernière l’arrêt dans la distribution d’eau était dû aux travaux de maintenance que l’on a effectués sur l’usine de production d’Akomnyada les 27 et 28 janvier derniers. Pour mener à bien ces travaux on a dû arrêter le fonctionnement de ladite usine». La CDE indique par ailleurs que Yaoundé est approvisionné par deux usines. Celle d’Akomnyada qui a une capacité de production de 100 000 m3 d’eau et l’usine de Mefou qui n’en produit que 50 000m3. Le Directeur régional de la CDE affirme que les populations pourront constater un retour à la normale une fois les travaux achevés. Partager l'article: Partager l'article: