Il sera question de donner corps à ce qu’il convient d’appeler la Nouvelle Société Nationale d’Investissement (NSNI). Au 29 décembre 2016, le document final de l’audit de la Société Nationale d’Investissement (SNI) n’était pas encore remis au gouvernement. Selon Le Quotidien de l’Economie paru le 30 janvier 2017, la remise du document final de l’audit de la Société Nationale d’Investissement (SNI) était conditionnée par le paiement des décomptes dus au consultant pour les mois de novembre 2015 à février 2016. Le rapport d’audit de la SNI, peut-on lire, relève quelques constances afin de donner corps à ce qu’il convient d’appeler la Nouvelle Société Nationale d’Investissement (NSNI). La NSNI aura besoin de ressources financières. pour remplir ses tâches et des moyens devront être identifiés et mobilisés pour ce faire avant sa refonte. Tel est l’un des grands traits du document de la refondation de la SNI présenté le 29 décembre 2016 par

Selon Ernest Gbwaboubou, le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique, la NSNI aura besoin de ressources financières pour remplir ses tâches et des moyens devront être identifiés et mobilisés pour ce faire avant sa refonte. Il est question de «faire de la SNI une société mère communément appelée holding avec quatre pôles et direction. Notamment pôle études et business intelligence, un pôle investissements, un autre pôle gestion participations et une direction administrative et financière».

L’Etat compte associer le secteur privé jusqu’au fonctionnement, deux fonds d’investissements avec deux guichets seront créés. «Le premier guichet sera orienté pour les projets structurants de l’Etat. Sa dénomination en est la preuve, il s’agira du Fonds National d’Investissement Stratégique (FONIS). L’autre guichet dénommé le Fonds d’Appui au Développement Industriel (FADI) concernera le capital-risque», note le rapport.

La possibilité de financement de la Nouvelle SNI dépendra donc de l’une des options entre le FONIS et le FADI. Une évaluation en ce qui concerne le financement des besoins du FONIS a déjà eu lieu. Dans un premier temps, il faudra au moins 450 milliards FCFA pour le FONIS. Les ressources seront captées par des émissions obligataires, la consignation des fonds, le certificat de dépôt dans le secteur financier. Mais aussi, sur la vente de certaines sociétés du portefeuille de l’Etat. La taxe d’extraction dans la mine solide, la taxe sur les hydrocarbures secteur pétrolier où l’appui international de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale ou Proparco, le Fonds d’Investissement de l’Agence Française de Développement, seront sollicités pour le renflouement du FONIS. D’autres sources de financement encore non inventoriés seront tirées notamment sur la taxe de séjour dans le secteur hôtelier, la redevance audiovisuelle via la CRTV.

Dans l’esprit de la refonte, un coup de balai ramènera le portefeuille à 25 sociétés dites en exploitation normal parmi lesquelles est attendu un arbitrage au lieu de 32 actuellement. «Il n’est en effet pas interdit de s’interroger sur le sort de quelques-unes encore dites en exploitation normale comme la Cameroun Publi-Expansion» a averti, Ernest Gbwaboubou.