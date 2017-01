Modeste Fopa promet le même sort aux autres fonctionnaires qui viendraient à se rendre coupables de pratiques contraires à l’éthique et la déontologie. Un vent d’assainissement souffle en ce moment sur la direction générale des impôts. Des agents de cette administration ont été sanctionnés par leur hiérarchie. L’on apprend en lisant une note de service datant de près de deux mois et signée du directeur général Modeste Mopa, que des agents ont été exclus pour des pratiques contraires à l’éthique et la déontologie. Ils ont été reconnus coupables de délivrance de fausses quittances, non-reversement des recettes régulièrement collectées dans les circuits encore manuels, falsification et contrefaçon de documents administratifs, rançonnements des usagers pour des services pourtant gratuits. Le directeur général des impôts fait savoir que «sur instructions fortes de Monsieur le ministre des Finances», les contrôles de tous ordres seront désormais densifiés et menés de manière inopinée par les services du ministère des Finances et de la direction générale des impôts. Une exploitation minutieuse suivra les dénonciations contre les agents véreux. Ceux-ci pourront être exclus et poursuivis en justice. À travers ces mesures, la direction générale des impôts vise à préserver la crédibilité de cette administration. Partager l'article: Partager l'article: