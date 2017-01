Cameroun - Société: Un mort et plus de 200 toitures arrachées après une tornade à Kribi Écrit par cameroon infos C’est le bilan de l’atmosphère qui s’est acharné sur la ville balnéaire le 23 janvier et qui a arraché à la vie la nommée Lucie Klett Nhwengue âgée de 35 ans. La victime sortait de la menuiserie où elle était allée régler la facture de sa commande et se dirigeait à l’école du centre de Kribi où l’attendait sa progéniture quand elle a été fauchée par la mort. Selon le récit de Cameroon Tribune du 25 janvier 2017, c’est aux environs de 11h 30 lundi dernier qu’un vent violent s’est déclaré à Kribi: «Une dizaine de minutes après, la pluie tombe. Sa durée est estimée à une demi-heure. L’averse est saluée par les populations de la cité balnéaire qui, en ce mois de janvier, subissaient déjà la forte chaleur de la saison sèche». «Trois quarts d’heure après la première pluie, une deuxième s’annonce. D’abord de fines gouttes, puis un puissant grondement de tonnerre se fait entendre. La ville est sans électricité. D’après les témoins, un éclair apparaît alors du côté de Dombè, quartier situé à l’entrée Est de la ville. «C’est après l’éclair que le tourbillon est venu», confirme Charles Atangana, un habitant de la ville», ajoute le reporter du journal. Ce vent était si violent qu’il a arraché tout sur son passage. «Des toits de maisons s’envolaient comme des oiseaux dans le ciel. Nombre de cocotiers, manguiers, avocatiers et autres arbres ont complètement été déracinés. C’est donc une des tôles arrachées quelque part qui aurait tué Lucie Klett Nhwengue qui, selon les témoignages des riverains, se battait pour sortir du tourbillon», lit-on. Les autorités administratives et judiciaires ainsi que les forces de l’ordre sont immédiatement allées réconforter les sinistrés. «De Dombè à Mokolo en passant par le quartier Zaïre, le vent qui est allé se jeter dans la mer, n’a rien laissé sur son itinéraire. «C’est du jamais vu ici à Kribi», fait savoir Nguiamba Kalagan, notable», indique le journal. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

