Ouassa Babouté, village de l'arrondissement de Nkoteng, dans la région du Centre du Cameroun, va abriter la toute première technopole agro-industrielle du pays, a révélé le ministre de l'Industrie, Ernest Gbwaboubou (photo), en précisant que le gouvernement travaille sur ce projet avec le concours de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi). Ce projet, apprend-on, est une déclinaison du Plan directeur d'industrialisation (PDI), que le gouvernement camerounais a récemment validé. Lequel plan repose essentiellement sur le développement des secteurs agro-industriel, énergétique et du numérique. Au plan de l'agro-industrie, explique le ministre Gbwaboubou, le gouvernement priorisera «le développement des technopoles agroindustriels», afin de booster la production locale et faire du Cameroun la mamelle nourricière des 10 pays de la CEEAC et des 150 millions de citoyens nigérians, pays avec lequel le Cameroun partage une frontière longue de 1500 km.