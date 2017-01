L’encadrement des jeunes et des start-up sera prioritaire dans l’action du ministère camerounais des Postes et Télécommunications (Minpostel) cette année, a indiqué la Ministre Minette Libom Li Likeng le 20 janvier dernier dans la capitale, en recevant les vœux de ses collaborateurs. «Nous allons mettre un accent sur l’encadrement de la jeunesse et les startups pour que leurs idées se transforment en entreprises numériques, pendant que nous continuons à développer les infrastructures», a-t-elle annoncé. Par ailleurs, a ajouté la ministre des Postes et Télécoms, 2017 va consacrer des réajustements dans le domaine de la régulation. Parce que, a expliqué Mme Libom Li Likeng, «nous ne pouvons pas développer l’économie numérique s’il n’y a pas cette confiance numérique». Partager l'article: Partager l'article: