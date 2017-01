Dès 2017, la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) prévoit de planter plusieurs dizaines de milliers d’arbres pour reboiser les Monts Messa, Mbankolo et Yéyé, selon un accord de partenariat signé le 18 janvier 2017 dans la capitale camerounaise avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), établissement français de recherche scientifique qui va conduire une étude préalable. L’étude que réalisera l’IRD, entre janvier et avril 2017, proposera des pistes d’actions concrètes pour reboiser et aménager ces trois massifs forestiers qui menacent l’écosystème avec des risques d’éboulement et d’érosion. Le rapport final comportera un volet botanique qui permettra de dresser un inventaire des espèces végétales présentes sur les trois collines, des recommandations concernant les sites prioritaires à protéger ou à reforester, ainsi que des propositions d’espèces pouvant être utilisées pour le reboisement. Sur le plan ichtyologique, l’étude établira un inventaire de la faune de poissons des cours d’eau dans la zone considérée et proposera les actions à mener pour conserver la biodiversité. La CUY et l’IRD affirment avoir des préoccupations communes en matière de développement urbain durable, au service à la fois de la population actuelle et des générations futures. Cette vision partagée se traduit par une volonté conjointe de bâtir un partenariat dans la durée, dont cette étude constitue la première étape. Partager l'article: Partager l'article: