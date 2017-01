Une étape décisive de la construction du second pont sur le fleuve Wouri a été franchie ce mois de janvier 2017 dans la capitale économique du Cameroun car, l’entreprise Sogea Satom qui réalise les travaux de construction du second pont sur le Wouri a procédé au clavage final, signifiant la jonction des deux parties de l’ouvrage côté Déïdo et côté Bonabéri. Ces travaux marquent la finalisation des travaux du gros œuvre du viaduc. Le ministère des Travaux publics (Mintp) estime le taux d’avancement physique des travaux de la phase de réalisation à 84% pour une consommation des délais de 97%. S’agissant des accès sur le pont, les travaux sont réalisés à 33%. Le tablier des viaducs des ouvrages d’art ferroviaires est réalisé à 100%. Pour ce qui est des aménagements complémentaires, l’avancement physique général des travaux est de 43% dont 41% côté Déïdo et 46% côté Bonabéri. La conception et la réalisation des aménagements complémentaires du deuxième pont sur le Wouri ont été mises sur pied dans le but d’optimiser le projet de base, de manière à le rendre plus fonctionnel compte tenu du développement qu’a connu la zone où il se situe. Cette extension vise à résoudre d’importantes contraintes portant principalement sur la gestion de la circulation dans la zone portuaire. Les travaux comportent l’aménagement d’un accès en 2×3 voies et trottoirs, depuis le giratoire Bonassama jusqu’au giratoire Scdp, y compris sur le tablier de l’ouvrage routier. Partager l'article: Partager l'article: