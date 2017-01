En présidant ce 18 janvier 2017 à Yaoundé, des travaux de réflexion relatifs au programme de mise à niveau des réseaux publics de transport de l’électricité au titre de la période allant de 2016 à 2022, le ministre de l’Eau et de l’énergie (Minee), Basile Atangana Kouna (photo), a révélé que le Cameroun va investir 800 milliards de FCFA dans les besoins de la cause. A cet effet, a indiqué le Minee, la maîtrise d’ouvrage dudit programme a été confiée à la Société nationale de transport d’électricité (Sonatrel) créée le 8 octobre 2015. Pour ce qui concerne le volet financier, a-t-il rassuré, le gouvernement camerounais a entrepris des démarches fructueuses auprès de certains bailleurs de fonds. Ce qui a par exemple abouti au résultat selon lequel, selon le Minee, le conseil d’administration de la Banque mondiale a, au mois de décembre 2016, approuver un financement de 325 millions de dollars US pour une partie du volet transport d’électricité. La signature de l’accord de crédit y afférant est imminente, a précisé le ministre. Basile Atangana Kouna s’est aussi félicité de ce que le crédit de financement des ouvrages d’évacuation de l’énergie qui sera produite par la centrale hydroélectrique de Warak (75 MW) sur le fleuve Birni a été signé en 2016. En outre, toujours selon lui, les démarches de mise en place des fonds pour la composante « Boucle de Yaoundé » qui avait été confié à la société espagnole Elecnor sont en bonne voie. La signature de l’accord de prêt y relatif devrait intervenir d’ici au plus tard au mois de février de cette année 2017. Partager l'article: Partager l'article: