L'Etat du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'énergie (Minee), Basile Atangana Kouna, l'électricien Eneo, filiale camerounaise du fonds d'investissement britannique Actis, et Joule Africa Ltd, une entreprise britannique représentée par son président Mark Green, ont signé le 12 janvier 2017 à Yaoundé, une lettre d'intention tripartite dans le cadre de la construction d'une centrale hydroélectrique de Kpep (Nord-Ouest) d'une capacité 485 MW, à partir du fleuve Katsina (photo). Selon Joël Nana Kontchou, directeur général d'Eneo, la lettre d'intention qui a été signée est une sorte de caution que le gouvernement du Cameroun et la compagnie Eeo accordent au prestataire Joule Africa. Pour sa part, Mark Green a expliqué qu'avec la signature de ladite lettre, le projet Kpep vient de franchir une étape supplémentaire. Car, après la phase d'étude préfaisabilité déjà réalisée par le consultant international Lahmeyer International, c'est celle relative à l'étude de faisabilité complète qui est sur le point de démarrer. Mark Green aussi annoncé le début des études topographiques, des travaux de géotechniques, la conception technique préliminaire et une étude d'impact environnemental et social. Le coût du projet est estimé à 1,5 milliard de dollars. La durée du chantier est de 4 ans.