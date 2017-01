Depuis quelques jours, le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) du Cameroun procède à une campagne de sensibilisation sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux. L’objectif est de mettre un terme à la propagation de fausses informations, à la diffamation et autres dérives observées sur ces plateformes numériques d’échange et de partage. La campagne de sensibilisation du Minpostel, c’est à travers les réseaux des trois opérateurs de téléphonie mobile Orange, MTN et Nexttel qu’elle se déroule. Cette méthode a été jugée la meilleure parce qu’elle touche une plus grande proportion de la population : celle des utilisateurs de la téléphonie mobile, dans laquelle se retrouve également le plus grand nombre d’abonnés à Internet du pays, ceux qui utilisent la data mobile et les réseaux sociaux. C’est par des SMS que le Minpostel rappelle aux consommateurs que la diffusion de fausses informations est punie par la loi.

En effet, le Code pénal, en son article 133 stipule qu’est « puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100 000 Fcfa à 2 millions Fcfa, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques et à la cohésion nationale ». Au Code pénale, s’ajoute la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.

D’après la ministre Minette Libom Li Likeng, la campagne de sensibilisation sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux a été initiée sur les « très hautes directives du chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya (…) autant les réseaux sociaux contribuent à l’essor de l’économie numérique si cher au président de la République, ainsi qu’au développement économique, social et culturel en général, autant leur utilisation malveillante aux fins de désinformation et de distorsion de la réalité, est de nature à créer la psychose au sein de l’opinion publique et à rompre l’équilibre social ». Pour Minette Libom Li Likeng, il « est plus qu’urgent que les Camerounais adoptent des comportements citoyens et responsables dans l’utilisation de cet outil moderne de communication, devenu incontournable ».