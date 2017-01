Cameroun - Société: Les importateurs et producteurs locaux de la filière halieutique à couteaux tirés Écrit par cameroon infos Le ministre du Commerce a réuni les deux parties pour une saine cohabitation. Les 10 et 11 janvier 2017, le ministre du Commerce (MINCOMMERCE), Luc Magloire Mbarga Atangana, a invité sur la table des débats les opérateurs de la filière halieutique. Cette rencontre avait pour objectif de procéder à l’évaluation des ventes promotionnelles des produits de consommation de masse organisée en fin d’année dernière, mais aussi d’anticiper, structurer et densifier les campagnes de même nature tout le long de 2017. Mais le MINCOMMERCE a surtout tenu à réunir les deux parties afin de prôner une meilleure cohabitation entre elles. En effet, les acteurs de la production locale dont les représentants ont souhaité l’appui du Gouvernement en vue de mettre sur pied des projets piscicoles à l’intérieur du pays sont en désaccord avec les opérateurs investissant dans l’importation du poisson, peut-on lire dans Le Messager du jeudi 12 janvier 2017. Le MINCOMMERCE estime à ce sujet qu’«il faut travailler ensemble pour que les deux systèmes fonctionnent». Aussi, indique le journal, Luc Magloire Mbarga Atangana a annoncé au cours de cette rencontre la mise sur pied d’un comité interministériel de régulation des marchés qui intègrera l’ensemble des parties prenantes dans le secteur de la production. À côté de cela, il sera organisé chaque mois une journée dite de la consommation pour rendre accessibles les produits de consommation de masse à des couts réduits. Célestine Ketcha Courtes, Maire de la Commune de Bagangté, dans la Région de l’Ouest, estime qu’il serait judicieux de commencer par mettre en place les conditions requises à la production pour une chaine complète bien huilée. Toutefois, elle a souhaité que la production locale s’opère en complémentarité avec les importations. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 17589 Total 19641959 Maintenant en ligne : 788 invité(s)