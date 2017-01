L’armée camerounaise libère 150 otages nigérians de Boko Haram dans la localité de Ngoshe Écrit par investiraucameroun Les 2 et 7 janvier 2017, l’armée camerounaise a de nouveau investi la localité de Ngoshe, un des fiefs de la secte Boko Haram au Nigéria, a révélé le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma, au cours d’une conférence de presse organisée le 10 janvier dernier. A en croire ce membre du gouvernement, cette opération s’est de nouveau soldée par de lourdes pertes pour les islamistes de Boko Haram. Ces derniers, apprend-on, ont vu leurs ateliers de fabrication d’explosifs détruits, et 150 otages nigérians retenus captifs depuis des mois être libérés par les forces de défense camerounaises, lesquels ont malheureusement perdu trois soldats dans les affrontements. C’est la 2ème fois que l’armée camerounaise lance un assaut d’envergure sur la localité nigériane de Ngoshe, qui abritait à cette époque un centre de commandement de Boko Haram. En effet, au mois de février 2016, au cours d’une opération baptisée «Arrow Five», les soldats camerounais y avaient neutralisé 162 terroristes de Boko Haram, et détruit quatre fabriques d’explosifs. Les forces de défense camerounaises avaient alors perdu deux officiers. Il s’agit du lieutenant-colonel Kwene Ekwele Beltus Honoré, 39 ans, et du capitaine PipwohYari Emmanuel, âgé de 31 ans. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

Journal de 20hrs Mini journal TV du jour Culture d'Afrique Journal de l économie La Tanière Conversation Face à face International Stat. des visites Aujourd'hui 9086 Total 19536314 Maintenant en ligne : 274 invité(s)