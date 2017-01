Assurance : la carte rose CEMAC permet déjà de régler 200 à 300 millions FCFA de sinistres par an Écrit par investiraucameroun Les représentants des bureaux nationaux de la carte rose Cemac réfléchissent, à Libreville depuis le 9 janvier, à une assistance plus sécurisante du règlement des sinistres transfrontaliers au sein de l’espace communautaire. «L’idéal serait que quand il y a un sinistre, le règlement se fasse assez rapidement, ce qui n’est pas encore le cas ; des fois, nous recevons des dossiers incomplets. C’est donc une accélération de la cadence du règlement de ces sinistres qui surviennent dans l’espace communautaire, que l’on recherche», explique Parfait Mbifoyo Tabane, président du conseil des bureaux de la carte rose Cemac. En fait, bien que des difficultés subsistent à l’amélioration du fonctionnement de cet instrument, celui-ci, chaque année, permet de faciliter les règlements de sinistres dont les volumes oscillent entre 200 millions de Fcfa et 300 millions de Fcfa. «Parlant des activités de la carte rose Cemac, beaucoup d’avancées ont été observées parce que la facilitation est réelle», souligne le président du conseil. Ce document adopté depuis 1996 par les chefs d’Etat de la sous-région, constitue selon les autorités gabonaises, un outil de facilitation de l’intégration communautaire. «Il ne saurait y avoir une zone économique sans une circulation transfrontalière sûre et fiable», martèle le directeur de cabinet du ministre de l’Economie du Gabon. Pour lui, les acteurs du système de la carte rose doivent jouer pleinement leur rôle, qui consiste à apporter leur assistance sécurisante et efficace à la procédure de règlement des sinistres transfrontaliers pour une indemnisation rapide, et une diminution du nombre de dossiers en souffrance. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

