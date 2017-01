En provenance de Johannesburg, c’est dans la nuit du samedi 07 janvier 2017 à 22 h 45 que le Boeing 737-700 Nouvelle Génération de la CAMAIR-CO s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Douala, avec à son bord le commandant WOUANDJI Eugene et son copilote. En provenance de Johannesburg, c’est dans la nuit du samedi 07 janvier 2017 à 22 h 45 que le Boeing 737-700 Nouvelle Génération de la CAMAIR-CO s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Douala, avec à son bord le commandant WOUANDJI Eugene et son copilote. A l’arrivée de cet avion, le Directeur Général Adjoint de Camair-co, MOUSSA HABOUBA, s’est montré rassurant pour l’avenir. «le retour de cet avion est une preuve effective de la poursuite de la relance …», et d’ajouter: «La relance suit son cours. Après le déménagement de nos bureaux vers notre immeuble siège de Bonanjo, aujourd’hui c’est le retour du Boeing 737. Avant, c’était, vous le savez certainement, le renouvellement de notre certificat IOSA, que nous avons reçu il y a quelques semaines suite à un audit effectué par une organisation indépendante agrée par IATA ». Le retour du Boeing 737-700 NG constitue un véritable soulagement sur le plan commercial pour cette compagnie aérienne car cet avion permettra la bonne exécution de ses programmes de vol tant sur le plan régional que national, tout en assurant le transport de l’équipe nationale du Cameroun de football, les Lions indomptables et leurs supporters pour la CAN Gabon 2017.

A ce jour, la flotte de la compagnie est composée de 5 avions :



• Un Boeing 737-300 NG immatriculé TJ-QCB actuellement en exploitation. C’est cet avion qui a transporté la semaine dernière, les Lions indomptable à destination de MALABO en Guinée Equatoriale.

• Un Boeing 737-300 NG immatriculé TJ-QCA de retour d’Afrique du sud et qui va immédiatement reprendre du service.

• Deux MA60 immatriculés TJ-QDB et TJ-QDA actuellement en exploitation et qui desservent le réseau national.

• Un Boeing 767-300 ER immatriculé TJ-CAC sur lequel des travaux de maintenance sont en cours.