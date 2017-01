Cameroun - CAN 2017: Voici les 23 Lions retenus par Hugo Broos Écrit par cameroon infos Le sélectionneur des Lions indomptables a publié le mercredi 4 janvier la liste des joueurs retenus pour la CAN Gabon 2017. Henri Bedimo, Aurélien Chedjou, Anatole Abang ont été écartés. Gardiens de but: Fabrice Ondoa (FC Séville, Espagne) Jules Goda (AC Ajaccio, France) Georges Mbokwe (Coton Sport de Garoua) Défenseurs: Nicolas Nkoulou (Lyon, France) Ambroise Oyongo (Impact Montréal, Canada) Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone, Espagne) Fai Collins (Standard Liège, Belgique) Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague, République tchèque) Adolphe Teikeu (Sochaux, France) Jonathan Ngwem (FC Progresso, Angola) Ernest Mabouka (MSK Zilina, Slovaquie) Milieux de terrain: Georges Mandjeck (Metz, France) Arnaud Djoum (Heart of Midlothian, Ecosse) Franck Boya (Apejes) Sébastien Siani Attaquants: Vincent Aboubakar (Besiktas, Turquie) Benjamin Moukandjo (Lorient, France) Jacques Zoua (Kaiserslautern, Allemagne) Edgar Salli (Saint-Gall, Suisse) Karl Toko-Ekambi (Angers, France) Clinton Njie (Marseille, France) Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava, Slovaquie) Christian Bassogog (Aalborg, Danemark). Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

