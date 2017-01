Dans le cadre de la 2ème session ordinaire de leur Conseil d’Administration, les 12 administrateurs du Port Autonome de Kribi se sont retrouvés en fin de semaine dernière à Kribi. Dans sa publication du 3 janvier 2017, le quotidien La Nouvelle Expression souligne que pendant deux jours, les travaux dirigés par Simon Pierre Simo Njonou, président du Conseil d’Administration du Port Autonome de Kribi (PAK), avaient un objectif précis, celui de donner les moyens aux dirigeants du port de lancer les activités. Les missions du nouveau port qui sont: La construction et la maintenance de l’infrastructure portuaire; le développement continu des activités et des capacités du domaine portuaire; les concessions et le transfert des activités portant un caractère de service public; la police portuaire et la capitainerie du port; l’organisation de la régulation des relations entre les acteurs de la communauté portuaire; et enfin, la promotion du port. De façon unanime, peut-on lire, le Conseil d’Administration a félicité la Direction Générale, pour «la bonne présentation des documents et les efforts consentis en vue du démarrage de l’exploitation du port autonome de Kribi, il lui a aussi prescrit de faire des diligences nécessaires en vue de l’installation du personnel à Kribi». Selon certains responsables, le retard enregistré du lancement officiel des activités, est beaucoup plus lié aux «lenteurs des procédures administratives dans la signature des contrats», note le quotidien. Les adjudicataires sont déjà désignés (CMA-CGM/Bolloré/ CHEC, NECOTRANS/KPMO, SMITH/LAMALCO), cependant, leurs contrats sont toujours en cours de finalisation. Au terme de leurs travaux à huis clos, les administrateurs ont visité l’immeuble siège du PAK, ainsi que les infrastructures portuaires à Lolabé, le site qui se trouve à 35 KM du siège. Le PAK se trouve à proximité des principaux sites d’extraction minière du Cameroun. Il permet de désengorger le port de Douala où les délais pour accueillir les navires sont parfois de plusieurs semaines. Géraldine IVAHA Partager l'article: Partager l'article: