Selon des sources policières, les cas de vols, viols, braquages et agressions portent l'estampille des malfrats venus de la République Centrafricaine. Dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier, le bureau des douanes de Garoua-Boulaï, dans la Région de l'est du Cameroun, a été visité par des assaillants. Selon des sources, ces derniers étaient 15 et venaient de la République Centrafricaine (RCA). Dans son édition du 3 janvier 2017, le quotidien Le Jour rapporte que c'est aux environs de 1h du matin qu'ils ont traversé la frontière. Ils étaient munis de Kalachnikov, de hache, de machette, de marteau et de pince. D'après le journal ils ont entouré ce jour-là le bâtiment qui abrite les services du bureau de douane. «Le veilleur de nuit qui avait vu venir les assaillants n'a pas apprécié leur position autour du bâtiment. Il a eu le réflexe de s'éclipser discrètement et a donné l'alerte aux éléments du 13e Bataillon d'Infanterie Motorisé de Garoua boulai», raconte le quotidien. Une fois les éléments du BIM arrivés sur les lieux, ceux-ci ont pris en chasse les assaillants. Il s'en est suivi des échanges de coups de feu. Les malfrats qui avaient déjà réussi à sortir sept engins du magasin ont fini par battre en retraite vers Cantonnier, une localité centrafricaine. Les éléments du BIM ont récupéré sept motos et une pince monseigneur. Des sources sécuritaires à Garoua boulai indiquent que c'est la deuxième fois que pareille situation se produit au bureau de douane de la localité. «Pour des raisons de sécurité et afin d'éviter des incursions des malfrats centrafricains, le Sous-préfet a fait déplacer le bureau des douanes pour le faire installer dans le camp militaire du 13e Bataillon d'Infanterie Motorisée», rapporte le quotidien. Selon Le Jour, la localité de Garoua-Boulaï qui est située à la frontière avec la RCA et à 25 kilomètres de Bertoua, chef-lieu de la Région de l'Est, est habituellement victime des exactions de malfrats centrafricains.