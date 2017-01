L’accord y relatif a été signé au Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire. La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a décidé d’accompagner le Cameroun dans les travaux d’aménagement de la route Ketta-Djoum, précisément sur le tronçon Mintom-Ntam à la frontière du Congo. La BDEAC va apporter au Cameroun un financement partiel de 20 milliards de FCFA. L’accord y relatif a récemment été signé au Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire. Pour le Cameroun et la BDEAC, la réalisation du corridor Mintom-Ntam à la frontière du Congo, d’un linéaire d’environ 105,5 km est un projet intégrateur de référence en Afrique Centrale. «Je voudrais saluer le leadership du ministre qui n’a eu de cesse de nous expliquer la nécessité de ce projet et de mobiliser son équipe pour qu’aujourd’hui on puisse signer cette convention de financement», a déclaré Arnaud Guy Zoungoure le Vice-président de la BDEAC. Louis Paul Motaze, le ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), a laissé entendre de son côté que ce projet sera bénéfique pour les opérateurs économiques et les commerçants qui voudront vendre leurs produits dans les pays avoisinants le corridor. Il faut dire qu’avec ce financement de 20 milliards de FCFA de la BDEAC, le Cameroun qui a déjà mobilisé la somme de 40,750 milliards de FCFA auprès de la Banque Mondiale a aujourd’hui un total de 60,750 milliards de FCFA sur un coût total du projet qui est de 100 milliards de FCFA. Il est à noter que la BDEAC qui dit vouloir continuer d’apporter son aide au Cameroun dans ses projets de développement a apporté un prêt de 20 milliards de FCFA pour le projet de construction du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, un financement de 40 milliards de FCFA pour l’aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena et 25 milliards de FCFA pour le bitumage de la route Kumba-Mamfé. Partager l'article: Partager l'article: