Un décret du Président de la République signé le 16 septembre 2015 fixe les modalités de rémunération des magistrats municipaux. L’effectivité pourrait entrer en vigueur dès le premier trimestre 2017.Le Premier Ministre a prescrit mercredi le paiement des salaires des Maires et autres magistrats municipaux dès 2017. C’était lors de la deuxième session ordinaire du Conseil national de la décentralisation, au titre de l’exercice 2016, à laquelle ont pris part, outre ses proches collaborateurs, des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du Conseil économique et social, des représentants des magistrats municipaux, ainsi que ceux de la société civile. Le Premier Ministre a demandé au ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, de «prendre toutes les mesures nécessaires pour le début effectif du paiement, à compter du premier trimestre 2017, de la rémunération des magistrats municipaux», peut-on lire dans le communiqué final des travaux. Le décret du 16 septembre 2015 prévoit que les Délégués du Gouvernement aient droit à 400.000 F CFA de salaire par mois, les Maires 250.000 F et leurs adjoints à 150.000 F CFA. Un salaire qui n’est de fait pas cumulé avec la solde de fonctionnaire et est soumis aux prélèvements fiscaux et aux cotisations prévues par les textes en vigueur. Outre ce décret fixant les modalités de rémunération, le Chef de l’État a également encadré les indemnités et les avantages alloués aux Délégués du Gouvernement, aux maires et à leurs adjoints. Ce texte abroge le décret n° 81/148 du 13 avril 1981 fixant les indemnités et avantages alloues aux Magistrats, Délégués du Gouvernement, Maires et leurs adjoints, vice-présidents des conseils Municipaux et aux Conseillers Municipaux. Il est ainsi prévu que les élus locaux (Délégués du Gouvernement, Maires et leurs adjoints) aient droit à des indemnités de représentation qui s’élèvent respectivement à 250.000 pour les Délégués du Gouvernement et 150.000 pour les Maires. Les indemnités de fonction quant à elles sont selon ce décret, déterminées par délibération du Conseil de la Communauté urbaine ou du conseil municipal dans la fourchette 100.000-600.000 FCA Partager l'article: Partager l'article: