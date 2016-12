Cette institution sanitaire de l’Eglise Evangélique du Cameroun dit avoir déjà accumulé en 5 ans, 78 millions de Francs CFA d’impayés. Des avocats montent au créneau et crient au scandale D’anciens patients de l’hôpital EEC (Eglise évangélique du Cameroun) de Ndoungue (département du Moungo) demeurent cloués sur place. Un reportage de la télévision Canal 2 International diffusé le 26 décembre 2016 permet de savoir que les patients aujourd’hui guéris sont retenus prisonniers depuis plusieurs mois, dans ce centre de santé réputé. Les responsables de l’hôpital exigent qu’ils payent ce qu’ils doivent avant de pouvoir s’en aller. Ils les ont installés dans une salle d’hospitalisation de fortune. Certains y séjournent depuis deux ans. L’on apprend que les montants des impayés varient entre 200 000 FCFA et 1 800 000 Francs CFA. Certains ex patients-prisonniers se sont mis à travailler au sein de l’hôpital pour survivre. Dans le reportage, un responsable de l’hôpital de Ndoungue indique que l’hôpital souffre de tensions de trésorerie dues au non paiement des factures de soins depuis 5 ans. «Dans la déontologie de notre Eglise, nous prenons d’abord en charge les patients avant de réclamer l’argent après. Malheureusement, la situation économique ne permet pas à tous ces patients d’honorer leurs engagements si bien qu’on se retrouve avec beaucoup d’impayés. C’est vraiment très compliqué d’où les difficultés de trésorerie souvent rencontrées dans notre institution», indique-t-il. L’ardoise des impayés s’élève déjà à 78 millions de Francs CFA. Une dette externe qui pèse puisque l’hôpital protestant de Ndoungué ne reçoit pas de subventions de l’Etat. Reste que la nouvelle de la séquestration des insolvables suscite un levée de boucliers chez les défenseurs des droits de l’homme. «Il y a urgence à agir, le Comité National des Droits de l'Homme, la Commission des Droits de l'Homme du Barreau, le procureur general près la cour d'appel du Littoral, son représentant dans le Moungo, le préfet du Moungo, le gouverneur du Littoral, le ministre de la santé, toutes les âmes de bonne volonté, vous n'allez pas laisser dire que c'est le président de la République qui doit gérer aussi ce problème ?!? L'église évangélique du Cameroun adore Dieu, aime les Hommes mais préfère l'argent? Je wanda la magie», s’indigne Me Sterling Minou sur son profil Facebook. Certains de ses collègues ont l’intention de porter plainte. Partager l'article: Partager l'article: