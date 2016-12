Le Ministre du Tourisme et des Loisirs fait savoir que le tourisme est quasiment à l’arrêt dans cette région. Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par les attaques du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord. Le Ministre du Tourisme et des Loisirs (MINTOURL) l’a rappelé ce 27 décembre 2016. Maïgari Bello Bouba était face à la presse pour présenter les contours de la visite récente au Cameroun de Taleb Rifai, Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Il en a profité pour faire le point de l’activité touristique à l’Extrême-Nord, la seule région du pays victime des incursions meurtrières des membres de Boko Haram depuis 2014. «Avant Boko Haram, le tourisme faisait vivre la région de l’Extrême-Nord avec des sites touristique très connus dans le monde entier. Mais l’arrivée de Boko Haram a décimé le tourisme dans cette région», a indiqué Bello Bouba Maigari. Selon le MINTOURL «tout visiteur de la région de l’Extrême-Nord voit qu’elle est sinistrée. De nombreux établissements hôteliers ont fermé. Les propriétaires de ces établissements, pour survivre, ont dû se reconvertir dans d’autres activités. En plus beaucoup d’activités importantes comme l’éducation, la santé, l’agriculture ont périclité», a-t-il souligné. Pour comprendre l’ampleur du mal, il faut savoir que l’Extrême-Nord regorge 13% des sites touristiques du pays et 7% de la capacité d’accueil du triangle national. Dans un rapport publié en 2015 par le Ministère de l’Economie, la Planification et de l’Aménagement du Territoire, le taux d’occupation des hôtels dans la région est passé de près de 50% à environ 10%. Le même rapport informe que la quasi-totalité des entreprises de tourisme sont à l’arrêt. Le gouvernement table déjà sur les pistes d’un retour à la normale, a jouté le ministre. « Il y a un comité interministériel qui a été mis en place qui travaille sous l’égide du Ministère de l’Economie et qui réunit les représentants des différents ministères. Son rôle étant d’évaluer l’impact des activités terroristes de Boko Haram » a fait savoir Bello Bouba. Jean-Marie Nkoussa Partager l'article: Partager l'article: