Il y a encore eu des morts sur la route nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, précisément au lieu-dit Missolé 2, dans la Région du Littoral. Deux voitures, grosses cylindrées, qui roulaient à tombeau ouvert, sont entrées en collision. L'accident qui est survenu le mardi 27 décembre 2016 vers 8h du matin a fait cinq morts et au moins six blessés. «L'excès de vitesse est peut-être à l'origine des morts, mais la principale cause de l'accident c'est le camion semi-remorque qui était mal garé à un virage. C'est en voulant esquiver ce camion que les deux autres véhicules se sont retrouvés nez à nez», raconte un rescapé qui a souhaité garder l'anonymat. Les victimes et les blessés ont été conduits dans différents hôpitaux de la ville de Douala par les éléments du corps national des sapeurs-pompiers.