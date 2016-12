Cameroun - Revendications anglophones: Issa Tchiroma présente la situation des personnes interpellées pendant les manifestations violentes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest Écrit par cameroon infos Sur les 54 personnes (dont 3 mineurs) interpellées pendant l’insurrection populaire du 9 décembre 2016 à Bamenda, dans la Région du Nord-Ouest et du 15 décembre 2016 à Kumba dans la Région du Sud-Ouest, 13 ont été remises en liberté.Après différentes enquêtes, le tribunal militaire de Yaoundé a décidé de maintenir dans des cellules à Yaoundé, 41 suspects. «Pour ceux-là, des indices suffisants ont été relevés à leur encontre. Des poursuites judiciaires ont donc été engagées contre eux pour des qualifications diverses», a déclaré Issa Tchiroma, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. C’était à l’occasion d’un point de presse le samedi 24 décembre dernier dans la salle de conférence du Ministère de la Communication à Yaoundé. Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration d’Issa Tchiroma sur le sort réservé aux personnes interpellées lors des émeutes à Kumba et Bamenda. Partager l'article: Partager l'article: Ajouter une réaction

