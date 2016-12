Un attentat terroriste survenu ce 25 décembre 2016 a fait trois morts dans le chef-lieu du département du Mayo-Sava.Boko Haram ne laisse aucun répit aux populations camerounaises. Les terroristes ont choisi de frapper de nouveau le jour de Noël. Selon plusieurs sources dont la CRTV, le média d’Etat, un kamikaze a actionné sa charge explosive ce dimanche au lieu-dit Ancien élevage, à proximité du marché de Mora. Trois personnes ont été tuées. Parmi elles, deux civils dont un jeune garçon et le kamikaze. On enregistre également cinq blessés. Selon la CRTV, l’armée a investi les lieux et rassuré les populations. Les circonstances de l’attentat restent à déterminer. Encerclé par les armées camerounaise et nigériane depuis quelques jours, Boko Haram démontre à travers cet acte que le groupe terroriste garde une grande capacité de nuisance. Partager l'article: Partager l'article: