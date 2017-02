L’espoir d’un Accord de partenariat économique (APE) entre l’ensemble des six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union européenne (UE) est éteint. C’est ce qui ressort de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), réunie du 14 au 15 février 2017 à Djibloho, en République de Guinée équatoriale. Selon le communiqué final des travaux, relayé par le magazine économique Investir au Cameroun, «passant à l’examen des questions économiques, le Conseil des ministres a pris acte de la décision unilatérale de l’Union européenne de mettre un terme au processus régional des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de partenariat économique (APE) entre l’Afrique centrale et l’Union européenne». Le document précise que le Conseil des ministres a pris note de ce qu’une position commune des États de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et Centrafrique) sera exprimée au cours de la réunion du Comité ministériel des négociations de l’Accord de partenariat économique (COMINA) prévue le 3 mars 2017 à Douala, au Cameroun. Cette nouvelle en provenance de l’UEAC intervient alors que le Comina espérait une reprise des négociations avec la partie européenne, apprend-on. Selon Investir au Cameroun, «le 17 juin 2016 à Douala, ce comité avait relevé que la mise en œuvre de l’APE d’étape, déjà signé du seul Cameroun, aurait des implications importantes sur le processus d’intégration régionale et spécifiquement sur le tarif extérieur commun de la CEMAC». Face à ces risques, les États de la sous-région ont sollicité l’action du parrain gabonais, Ali Bongo Ondimba, pour faciliter la reprise des négociations conjointes en vue de la signature d’un APE régional complet, juste et équilibré. Ce qui n’est plus possible au regard des révélations de l’UEAC, lit-on. Rappelons que le Cameroun a signé le 15 janvier 2009 l’accord d’étape de l'APE. Le pays s’est engagé ainsi à libéraliser progressivement 80% de ses importations sur une période de 15 ans. Cet accord ratifié en juillet 2014 est opérationnel depuis le 4 août 2016. Depuis cette date, les 1760 produits européens concernés par la chute des barrières douanières peuvent accéder au Cameroun en mode préférence en bénéficiant d’un abattement douanier de 25% chaque année. Ces produits de l’UE seront libres d’accès dès 2020. En 2018, une autre catégorie d'articles européens s’ajoutera à la liste des exonérations, puis une troisième à partir de 2021. Partager l'article: Partager l'article: